İskenderunspor, Beykoz Anadolu Spor'u 2-0 Yenerek Fark Yarattı

Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında İskenderunspor, evinde Beykoz Anadolu Spor'u 2-0 mağlup etti. Goller Deniz Erdoğan ve Berat Yılmaz'dan geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında İskenderunspor, konuk ettiği Beykoz Anadolu Spor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Erdinç Tufan, Semih Kurtuluş.

İskenderunspor: Cengizhan Şarlı, Ahmet Biler, Ulaş Zengin, Enes Şahin, Kerem Kurşun, Deniz Erdoğan (İsmail Yaşar dk. 76), Mustafa Kapı (Ulaş Yılmaz dk. 76), Koray Uzun, Erbay Eker (Hüseyin Biler dk. 88), Mohamed Khalil (Erdem Can Polat dk. 88), Özkan Çetiner (Berat Yılmaz dk. 58)

Beykoz Anadolu Spor: Kurtuluş Yurt, Yusuf Akyel, Muhammed Enes Durmuş (Reşo Akın dk. 75), Zihni Temelci (Berkay Sefa Kara dk. 16), Yusuf Onur Arıkan, Turan Tuzlacık, Erhan Kaba, Ozan Papaker, Ulaş Oktay Yıldız (Merdan Erdinç dk. 90), Gencer Cansev (Yusuf Avcılar dk. 75), Berat Ali Genç (Melih Derin dk. 46)

Goller: Deniz Erdoğan (dk. 27), Berat Yılmaz (dk. 67) (İskenderunspor)

Sarı kartlar: Berkay Sefa Kara, Yusuf Akyel, Melih Derin (Beykoz Anadolu Spor) - HATAY

