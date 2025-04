- İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor

Türkiye İşitme Engelliler Milli Takım Antrenörü Osman Çarkcı:

"Bu tür şampiyonalarda oyuncu seçmek çok önemli"

KARABÜK - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası devam ediyor. Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımlar Antrenörü Osman Çarkcı, bu tür şampiyonaların milli takıma oyuncu seçmek için çok önemli olduğunu belirtti.

Karabük'te 21-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Kadınlar kategorisinde 10, erkeklerde ise 6 takım yer alırken, karşılaşmalar Yenişehir Merkez Spor Salonu ve Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor.

Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımlar Antrenörü Osman Çarkcı, Milli Takım Tercümanı olan ve Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde Türk İşaret Dili Tercümanı olarak görev yapan Umut Tufan'ın tercümesiyle açıklamalarda bulundu.

Osman Çarkcı: "Karabük'teki bütün kurumlar, her zaman yardımcı olup, ilgi gösteriyorlar"

Antrenör Osman Çarkcı, Karabük'ün turnuvalar için güzel bir şehir olduğunu söyleyerek, "Karabük ile ilgili düşüncelerimiz çok açık. Biz burada Avrupa Şampiyonası yaptık. Her sene Türkiye Şampiyonası yapıyoruz. Karabük'teki bütün kurumlar, basın, sporseverler her zaman yardımcı olup, ilgi gösteriyorlar. Kalacağımız yerler ve diğer her şey için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Coşkun Bey'e de buradan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Burası milli takım oyuncusu seçmek açısından çok önemli"

İşitme engelliler için sporun ve böyle organizasyonların çok büyük bir önemi olduğuna değinen Çarkcı, onları bir araya getirmenin sosyal bir proje gibi olduğunu ve onları bir arada tutmanın çok önemli olduğunu aktardı. Osman Çarkcı, oyuncu seçmeleriyle ilgili ise, "Bütün milli takım antrenörlerimiz burada. Bütün maçlar izleniyor. Altyapı oluşturmak amacıyla genç oyunculara daha çok bakıyoruz. Burası da bizim için görsel açıdan, milli takım oyuncusu seçmek açısından çok önemli. Şu ana kadar en az 10 yeni oyuncu gözümüze ilişti. İleride güzel işler yapabilirler. İnşallah bu şekilde altyapımızı daha da güçlendireceğiz " dedi.

İşitme engelliler voleybol camiasının Gençlik ve Spor'un aldığı bir kararla işitme Engelliler Federasyonu'ndan, TVF çatısı altına geçtiklerini vurgulayarak, "Bu dünyada yapılan bir uygulama. Hemen hemen tüm dünyada, branşlar hep ana branşların altına veriliyor. Ben başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere; Türkiye Voleybol Federasyonu'na, İşitme Engelliler Federasyonu'na katkılarından dolayı, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyonanın şampiyonluk ve üçüncülük maçları 27 Nisan Pazar günü Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.