İşitme Engelliler Spor Federasyonu Olimpiyatlara Hazırlanıyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, "Olimpiyatlara hazırlık kamplarımız devam ediyor. 19 branşımız var, bunu saymakla bitmiyor. İnşallah bizlerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, oradan madalyalarla dönmek istiyoruz" dedi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Sivas'ta "2025-2026 İşitme Engelliler Futbol Sezonu İstişare Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştay sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi.

Sivas'ta önemli bir organizasyon yaptıklarını belirten Başkan Gözel, "Sivas'ta organizasyonumuzun sebebi Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarının ön analizi ve daha sonraki yapacağımız analizler. Bazı değişiklikler planlıyoruz. Bu işitme engelliler camiamız için daha hayırlı olacağını düşündüğümüz için kulüp başkanlarımızla beraber buraya geldik. Kulüplerle, sporcularla hep beraber istişare edip hep beraber karar vereceğiz. Ben hiçbir zaman tek başıma karar vermedim. Biz kulüp başkanlarımızla beraber konuşacağız, istişare edeceğiz ve onlarla beraber ortak noktayı bulup onu başaracağız" dedi.

"Dünyanın üçüncü büyük organizasyonu"

Gözel, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan (Deaflympics) madalyayla ülkeye dönmek istediklerini söyledi. Gözel, "15-26 Kasım Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) bu dünyanın üçüncü büyük organizasyonu. Türkiye'de de en başarılı branş deaflympics. En çok madalyaya sahip olan branşta deaflympics. Bizde 19 branşta inşallah ülkemizi, bayrağımızı, devletimizi en iyi şekilde orada temsil edeceğiz. Şuanda yoğun çalışmalar devam ediyor. Olimpiyatlara hazırlık kamplarımız da devam ediyor. 19 branşımız var, bunu saymakla bitmiyor. İnşallah bizlerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, oradan madalyalarla dönmek istiyoruz" diye konuştu. - SİVAS