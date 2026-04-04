İşitme Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Samsun'da 18 ilden 62 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuva açılışında özel sporculara destek mesajları verildi.

TÜRKİYE İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı. Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 18 ilden 21 kulüp ve 62 sporcu katıldı. 4-5 Nisan tarihleri düzenlenecek turnuvaya; Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Eyüp Çakır ve sporcular katıldı. Şampiyonanın ilk gününde eleme müsabakaları oynandı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Büyükşehir Belediyesi olarak özel sporcuların yanında olduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise, Samsun'da böyle önemli bir turnuvanın yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, katılan tüm sporculara başarılar diledi.

FEDERASYONU BAŞKAN DURSUN GÖZEL: ULUSLARARASI TAKVİMİMİZ OLDUKÇA YOĞUN VE HEYECAN VERİCİ

Federasyon olarak amaçlarının sessiz dünyaların gür sesi olan sporcuların yeteneklerinin en üst seviyede sergileyebilecek platformlar oluşturmak olduğunu ifade eden Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Dursun Gözel, "Masa tenisi branşımız hem ulusal hem de uluslararası arenada her geçen gün gelişen ve ivme kazanan bir branşımızdır. Bugün burada yarışacak sporcularımız gelecekte Ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandıracak olan şampiyon adaylarımızdır. Uluslararası takvimimiz oldukça yoğun ve heyecan verici. Özellikle 17-23 Ağustos'ta Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek olan İşitme Engelliler Gençlik Oyunları bizim için altyapı anlamında büyük bir gelişim sınavı olacaktır. Ulusal anlamda yaptığımız bu şampiyonalar uluslararası kürsülerin birer hazırlığı ve provası niteliğindedir. Samsun'daki şampiyonada dereceye girecek sporcularımız Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında inşallah başarıları taçlandıracaktır" dedi.

'BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Konuşmasında sporculara da seslenen Gözel, "Sizler sadece birer sporcu değil, engellerin sporla nasıl aşıldığının en güzel kanıtlarısınız. Sahadaki centilmenliğiniz, birlik ve beraberlik ruhunuz her türlü madalyadan daha değerlidir. Biz, büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi, azmiyle, disipliniyle ve kardeşliğiyle Türk sporuna değer katmaktadır" diye konuştu.

Turnuva, yarın final müsabakalarının ardından sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
