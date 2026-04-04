İşitme Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, 18 ilden 62 sporcunun katılımıyla Samsun'da start aldı. Federasyon Başkanı Dursun Gözel, sporcuların uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek yetenekleri sergileyeceğini belirtti.

Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 18 ilden 21 kulüpte 62 sporcu katılıyor. Organizasyonun ilk gününde eleme müsabakaları yapıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Dursun Gözel, yaptığı açıklamada, sessiz dünyaların gür sesi olan sporcuların yeteneklerini en üst seviyede sergileyebilecek platformlar oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Masa tenisi branşının hem ulusal hem de uluslararası arenada her geçen gün geliştiğini vurgulayan Gözel, şunları söyledi:

"Burada yarışacak sporcularımız, gelecekte ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandıracak şampiyon adaylarımızdır. Uluslararası takvimimiz oldukça yoğun ve heyecan vericidir. Özellikle 17-23 Ağustos'ta Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek İşitme Engelliler Gençlik Oyunları bizim için altyapı anlamında büyük gelişim sınavı olacaktır. Ulusal anlamda yaptığımız bu şampiyonalar, uluslararası kürsülerin hazırlığı ve provası niteliğindedir. Samsun'daki şampiyonada dereceye girecek sporcularımız Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında inşallah başarıları taçlandıracaktır."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise Samsun'da önemli bir turnuvanın yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, sporculara başarı diledi.

Turnuva, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün
