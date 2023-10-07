İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı Dünya İkincisi Oldu

Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda aralarında Muğlalı sporcularınd a bulunduğu Kadın Futbol Milli Takımı Dünya ikincisi oldu.

Büyük bir kısmı Muğlalı sporculardan oluşan İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı katıldığı şampiyonada tarihi bir başarı gösterdi. Final maçında ABD ile karşılaşan ve 3-0 mağlup olan takım, gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadın Milli Takımı ilk kez katıldıkları Dünya Kupasında tarihi bir başarı elde ederek Türkiye'ye dünya ikinciliği kazandırdı.

İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı'nda Muğla'dan Ayşenur Çankaya, Özlem Aktas, Kardelen Duran, İrem Fatma Kara, Havane Dilbe, Berfin Demir, Zeynep Erdoğan, Berna Çekiç, Büşra Doğruyol, Müslime Develi, Bahar Yalçın, Raziye Yeşilyurt, Merve Örücü, Sevdenur Semiz ve Ecrin Köse olmak üzere toplam 15 sporcu ter döktü.

2017'den sonra 7 aylık bir çalışma ile yeniden milli takımda mücadele etmenin ve alınan gümüş madalyanın gururunu yaşadığını söyleyen Takım Kaptanı Muğlalı Ayşenur Çankaya, "Zorlu bir şampiyona oldu ama bu zorluğa karşı asla pes etmeden terimizin son damlasına kadar mücadele veren takımımı kutluyorum. Bizlere bu güzel duyguları yaşatan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin bayrağını burada dalgalandırmak ve ay yıldızlı formayla ter dökmek onur verici. Bir gurur duyulacak durum ise 19 kişilik kafilede Muğla Sessizler Spor Kulübünden lisanslı 15 sporcumuzla bu duyguları beraber yaşamak" dedi.

Sporda engelin olmadığını bir kez daha kanıtlayan İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı'nı tebrik eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Muğla olarak uluslararası arenada ülkemizin sporuna katkı yapmanın onurunu yaşıyoruz. Takımımızda Muğla'dan 15 sporcu ter döktü. Muğla olarak Ülke olarak gururluyuz. Milli Takımımızın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tebrikler bizim çocuklar" ifadelerini kullandı. - MUĞLA