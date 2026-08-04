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İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı, Bilecik'te Kamp Yapıyor

İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı, Bilecik'te Kamp Yapıyor
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Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı, Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bilecik'te kampa başladı. Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda süren çalışmaları ziyaret eden İl Müdürü Ramazan Demir, teknik ekibe ve sporculara başarı dileklerinde bulundu. Milli takım kadrosuna Bilecik'ten antrenör Ozan Çağrı Gül ile sporcular Ecrin Özdemir ve Hayal Dağlı da davet edildi.

Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı, Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarına Bilecik'te başladı.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kamp programında milli takım sporcuları, teknik heyet eşliğinde şampiyonaya hazırlıklarını sürdürüyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de kampı ziyaret ederek teknik ekip ve sporcularla bir araya geldi. Antrenmanları yerinde takip eden Demir, Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takıma başarı dileklerini iletti. Öte yandan Bilecik'ten antrenör Ozan Çağrı Gül ile sporcular Ecrin Özdemir ve Hayal Dağlı, Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı kadrosuna davet edilerek ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıklarını ilimizde sürdüren Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milli takım kadrosuna davet edilen antrenörümüz Ozan Çağrı Gül ile sporcularımız Ecrin Özdemir ve Hayal Dağlı'yı tebrik ediyor, şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Teknik ekibimize ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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