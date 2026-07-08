Haberler

İşitme Engelliler Genç Futsal Milli Takımı Avrupa mesaisi için Kütahya'da

İşitme Engelliler Genç Futsal Milli Takımı Avrupa mesaisi için Kütahya'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşitme Engelliler Genç Futsal Milli Takımı, 17-23 Ağustos 2026'da Almanya'da düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları öncesinde Kütahya'da kamp yapıyor. Teknik ekip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek hazırlıkları değerlendirdi.

17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye İşitme Engelliler Genç Futsal Milli Takımı, seçme ve değerlendirme kampını Kütahya'da sürdürüyor.

Kamp çalışmaları kapsamında Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımları Teknik Direktörü Ramazan Karacif, Sportif Direktör Cihangir Güner ve Kadın Futbol Milli Takımı Antrenörü Güney Erdem, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette milli takım kamp süreci, hazırlık çalışmaları ve işitme engelli sporunun gelişimine yönelik yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları öncesindeki hazırlıkların değerlendirildiği buluşmada, milli takımlara sağlanan destekler de ele alındı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, milli takımları kentte ağırlamaktan duyulan memnuniyet dile getirilerek, "Milli takımlarımıza ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor, Avrupa yolunda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye İşitme Engelliler Genç Futsal Milli Takımı, Kütahya'daki kamp çalışmalarının ardından Hannover'de düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var

NATO'da düğüm bugün çözülüyor
Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı

Rutini bozmadı! Ankara sokaklarında gören dönüp bir daha baktı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
Filenin Sultanları Polanya'yı devirdi

Filenin Sultanları Japonya'da 7. galibiyetini aldı
ABD'nin İran'daki okul saldırısında şok iddia: 'Raporlar dikkate alınmadı'

ABD'nin İran'daki okul saldırısında şok iddia
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İşte çeyrek finaldeki 4 dev maç!
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a yanıt: Grönland satılık değil

Trump'ın ilhak planı NATO Zirvesi'ndeki lideri fena kızdırdı
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı