İşitme Engelliler Dünya Oryantiring Şampiyonası İsveç'te Tamamlandı

İsveç'te düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda Türkiye, sürat kategorisinde başarılı bir performans sergiledi. Türkiye'nin temsil edildiği şampiyonada Eylül Şenal bireyselde 8. olurken, Eylül Şenal-Emrah Eren ikilisi takımlarda Türkiye'yi 5. sıraya taşıdı.

İsveç'te düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Oryantiring Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Stockholm'de yapılan organizasyona 12 ülkeden 70 sporcu katıldı.

Türkiye'nin iki sporcuyla temsil edildiği şampiyonada sürat kategorisinde yarışlar yapıldı.

Bireyselde Eylül Şenal 8. olurken, Eylül Şenal-Emrah Eren ikilisinin mücadele verdiği takımlarda ise Türkiye 5. sırayı aldı.