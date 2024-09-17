İşitme Engelli Yüzücü Ahmet Yasin Göçlü, Biyonik Kulakla Hedefine Koşuyor

Kayseri'de işitme engeliyle dünyaya gelen 14 yaşındaki yüzücü Ahmet Yasin Göçlü, milli sporcu olma yolundaki engelleri aşmak için biyonik kulak taktırdı.

Henüz 18 aylıkken duymadığı belirlenen Göçlü'nün sağ kulağına 2,5 yaşındayken Ankara'da biyonik kulak takıldı. Ameliyattan korkan Göçlü, diğer kulağına biyonik kulak istemedi.

Göçlü, 4 yıl önce tatil sırasında boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından yüzme kursu almaya başladı. Yüzmeye ilgisi bu kursla başlayan Göçlü, antrenörlerinin teşvikiyle yüzme yarışmalarına katıldı.

Yarışmalarda çeşitli dereceler kazanan genç yüzücü, kendisine "milli forma" hedefi belirledi. Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Göçlü, bu hedef için çalışmalarını sıkı şekilde sürdürürken, işitme sorununu ortadan kaldırmak için ameliyat korkusunu yenip biyonik kulak taktırma kararı aldı.

Ailesi tarafından İzmir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğine getirilen Göçlü'ye bir ay önce Prof. Dr. Abdullah Dalgıç tarafından biyonik kulak ameliyatı yapıldı.

Ameliyat sonrası babasının sesini rahat şekilde duyan Göçlü, onunla zorlanmadan sohbet etti.

"Hedefimde milli yüzücü olmak var"

Ahmet Yasin Göçlü, AA muhabirine, biyonik kulak sayesinde sesleri rahat duymaya başladığını söyledi.

Tek taraflı biyonik kulakla işitse de sesleri algılamada sorunlar yaşadığını anlatan Göçlü, "O zaman seslerin nereden geldiğini anlayamıyordum. Şimdi iki kulaktan da ameliyat olduğum için seslerin hangi taraftan geldiğini anlayabileceğim. Mutluyum. Hedefimde milli yüzücü olmak var. İstiklal Marşı'mızı okutarak ülkemizi gururlandırmak istiyorum. Babamın sesini duyunca sevindim, ilk defa bu kadar net duydum." dedi.

Göçlü, en kısa sürede yeniden yüzme antrenmanlarına başlayacağını bildirdi.

Baba Yusuf Göçlü de oğullarını uzun zamandır ameliyata ikna edemediklerini belirtti. Göçlü, oğlunun yüzme sporunda daha iyi yerlere gelebilmek için ameliyat olmaya karar verdiğini anlattı.

"Daha motive bir şekilde yüzme sporunu yapabilecek"

Prof. Dr. Abdullah Dalgıç ise ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.

Göçlü'nün başarılı bir yüzücü olduğunu kaydeden Dalgıç, çevresindeki sesleri duymasının bu açıdan da önem taşıdığını ifade etti.

Dalgıç, "İşitme engelli olup da böylesine hayata tutunan hastalar bizim için çok önemli. Diğer hastalara da iyi bir örnek oluyor. Böyle çabalarının olması onun daha çok başarılı olacağını gösteriyor. Yüzme sporunu eskisi gibi yapabilir. Eskiden tek taraflı duyuyordu artık iki taraflı duymaya başlayacak, daha motive bir şekilde yüzme sporunu yapabilecek." diye konuştu.