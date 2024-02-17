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İşitme Engelli Milli Sporcu Didem Kirazcı Kariyerini Tamamlamak İstiyor

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İşitme engeli milli sporcu Didem Kirazcı, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olup kariyerini tamamlamak istiyor. Kirazcı, çalışmalarına devam ederek 2021'de Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya, 2022'de ise Gaziantep'te düzenlenen şampiyonada altın madalya kazandı. Şimdi ise Kırgızistan'da yapılacak Dünya İşitme Engelliler Şampiyonası'na hazırlanıyor.

İşitme engeli milli sporcu Didem Kirazcı, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olup kariyerini tamamlamak istiyor.

İstanbul'da 2021'de, Gaziantep'te 2022'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya kazanan Didem Kirazcı (27), çalışmalarına devam ediyor.

Sağ bacağındaki kas yırtılmasına rağmen ocak ayında Ankara'da düzenlenen turnuvada milli takıma seçilen Kirazcı, martta Kırgızistan'da yapılacak Dünya İşitme Engelliler Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Didem Kirazcı, AA muhabirine, işaret diliyle yaptığı açıklamada, çalışmaların güzel gittiğini söyledi.

Hedef 3 altın madalya

Milli takıma hazırlandıklarını dile getiren Didem, şunları kaydetti:

"Mart ayında Kırgızistan'daki dünya şampiyonası ve ekimde Selanik'te yapılacak Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyorum. 2025'te yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalyayla sporculuk hayatıma nokta koymak istiyorum. Sonra da tekvando antrenörü olup işitme engelli sporculara rehberlik edip onların şampiyonlukları için ter dökmek istiyorum. Çalışmalarım çok yoğun gidiyor. Sakatlıkla mücadele ettiğim için biraz zorlanıyorum. Sağ bacağımda kas yırtılması var ama tez zamanda iyileşeceğini düşünüyoruz. "

45 dakikalık yoldan antrenmanlara geliyor

Kirazcı'nın antrenörü Ufuk Şimşek de Didem'in 2021 ve 2022'de Türkiye Şampiyonu olduğunu, aynı zamanda da 2022'de olimpiyat ikincisi olduğunu anımsattı.

Didem'in İran'daki dünya şampiyonasında 5'inci olduğunu hatırlatan Şimşek, "Didem'in olimpiyat madalyası var. Dünya şampiyonasında da altın madalya almak istiyoruz. Antrenmanlarda çok istikrarlı, disiplinli. Antrenmanlara Altunhisar ilçesinden yaklaşık 45 dakikalık bir yolla buraya geliyor, bugüne kadar hiçbir antrenmanını kaçırmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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