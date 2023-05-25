İşitme Engelli Kadın Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Karabük'teki 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'na katılacak olan İşitme Engelli Kadın Milli Voleybol Takımı, kürsüde yer alma adına günde çift antrenman yapıyor.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu unvanına sahip İşitme Engelli Kadın Milli Voleybol Takımı, Karabük'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor. Günde çift antrenmanla tempoyu artıran milli sporcular, ipi göğüsleyip, Avrupa şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı, "Şimdi sıra Avrupa Şampiyonası'na geldi. Karabük artık bizim memleketimiz. Çok güzel imkanlarla çalışıyoruz. İl Müdürümüz Coşkun bey sağ olsun, salonları, kondisyon merkezlerini açtı. Gayet güzel bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Umarım kadın voleybol takımımız olimpiyattaki başarısını burada tekrarlayacaktır. Evimizdeyiz, rakiplerimizin hepsini tanıyoruz. Aynı rakiplerle burada mücadele edeceğiz" dedi.

Birinci olarak ipi göğüsleyeceklerini ifade eden Çarkçı, hedeflerinin Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak olduğunu söyledi. Sporseverleri maça davet eden Osman Çarkçı, "Çok zevkli, çok güzel karşılaşmalar olacak. Bizlere destek olurlarsa çok memnun oluruz. Beraberce başarmamız lazım. Birlik ve beraberlik en güzel şey. Türkiye'yi halkımızla temsil etmek bizim için en mutlu şeydir" diye konuştu.

5 senedir milli takım formasını terleten Sinem Başgöynük ise her gün çift antrenman yaparak hazırlandıklarını aktararak, "Karabük'ün bize uğurlu geldiğine inanıyoruz ve burada olmaktan da mutluyuz. Biz dünya şampiyonu ve olimpiyat şampiyonu olan bir takımız. Avrupa şampiyonu olacağımıza da inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK