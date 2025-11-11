Haberler

İşitme Engelli Güreşçi Kadir Kuş, Tokyo'da Altın Madalya Hedefliyor

İşitme Engelli Güreşçi Kadir Kuş, Tokyo'da Altın Madalya Hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğuştan işitme engelli milli güreşçi Kadir Kuş, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almak için çalışmalarına devam ediyor. Kariyerinde olimpiyat şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Kuş, elde ettiği başarıları ve hedeflerini paylaştı.

İşitme engelli milli güreşçi Kadir Kuş, Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

Doğuştan işitme engelli 35 yaşındaki Kadir Kuş, güreşe 2005 yılında başladı.

Kariyerinde olimpiyat şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Kadir, 15-26 Kasım 2025'te Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarında birincilik kürsüsüne çıkmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Kadir Kuş, AA muhabirine işaret diliyle yaptığı açıklamada, güreşe 2005'te eniştesi Engin Özen'in yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Daha sonra 2007 yılında milli takıma seçildiğini belirten Kadir, Samsun'da düzenlenen 2017 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde olimpiyat şampiyonu olduğunu aktardı.

Kadir Kuş, kariyerimde dünya ikinciliği de olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdiki hedefim Tokyo'da altın madalya almak. Bu yedinci kampımız. Çok emek verdik. Federasyonumuzun bize çok büyük desteği var. 85 milyon halkımıza borcum var. İnşallah bunu altın madalya ile ödüllendireceğim. Orada bayrağımızı dalgalandıracağım. İstiklal Marşı'mızı okutacağım."

Başarısında disiplinli ve çok çalışmanın büyük katkısı olduğunu anlatan Kadir, kendisi gibi işitme engeli olan bireylere de spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
Kahve zincirinde 'ayı kupa' çılgınlığı: Kaos çıkardı

Kahve zincirinde "ayı kupa" çılgınlığı, kaos çıkardı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.