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İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi büyükler kategorisinde 20 sporcu temsil edecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, organizasyon 25 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ermenistan'ın Vanadzor kentinde düzenlenecek.

Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde serbest ve grekoromen stillerinde mücadele edecek İşitme Engelli Güreş Milli Takımı, haziran ayından bu yana sürdürdüğü yoğun hazırlık sürecini tamamladı.

Türkiye'yi şampiyonada temsil edecek ay-yıldızlı kafile, yarın İstanbul'dan Ermenistan'a hareket edecek.

Toplam 48 sporcu

Şampiyonada Türkiye adına toplam 48 sporcu madalya mücadelesi verecek. Milliler, büyükler serbestte 10, büyükler grekoromende 10, gençler serbest ve grekoromende 18, yıldızlar serbest ve grekoromende ise 10 sporcuyla mindere çıkacak.

Büyükler grekoromen ve serbest stilde Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve sıkletleri şöyle:

Grekoromen: Hasan Çakar (55 kilo), Murathan Çimen (60 kilo), Murat Çelikbaş (63 kilo), Metehan Kurt (67 kilo), Hamza Kurak (72 kilo), Muhammet Akdeniz (77 kilo), Bayram Aksal (82 kilo), Mehmet Ali Yılmaz (87 kilo), Enes Küçük Seren (97 kilo), Mehmet Ali Dönmez (130 kilo)

Serbest stil: Arda Altuncu (57 kilo), Muhammet Ali Aşık (61 kilo), Ahmet Erfidan (65 kilo), Muhammet Hadi Koç (70 kilo), Selim Büyük (74 kilo), Durmuş Bölük (79 kilo), Faruk Bafralı (86 kilo), Recep Karakuş (92 kilo), Ömer Saner (97 kilo), Seymen Berke Nergiz (125 kilo)

Başkan Gözel "umutlu"

Şampiyona öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, ay-yıldızlı sporcuların Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazır olduklarını belirtti.

Milli takım kadrosundaki "yenilenmeye" dikkati çeken Gözel, "Büyükler kategorisindeki 20 sporcumuzdan 16'sı ilk kez Avrupa Şampiyonası minderiyle tanışacak, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki sporcularımızın ise tamamı ilk kez Avrupa şampiyonası deneyimini yaşayacak. Hazırlık kamplarımızda ortaya konulan azim, disiplin ve çalışma temposu bizleri fazlasıyla umutlandırdı." diye konuştu.

Gözel, büyükler kategorisinde "20 sıkletten 8'inde altın beklediklerini" sözlerine ekledi.

Kaynak: AA