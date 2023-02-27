Isınırken sakatlanan Ghezall'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu
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Yaklaşık olarak 4,5 ay formasına kavuşmayı bekleyen Ghezzal'ın Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maç öncesi yaptığı ısınma hareketlerinde adalesinden sakatlanması siyah-beyazlı taraftarların canını sıkmıştı. Takıma ne zaman katılacağı merak edilen Cezayirli yıldızın durumu belli oldu. Başarılı futbolcu, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig'de ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde ilk 11'de başlayacakken son anda sakatlanarak kadrodan çıkarılan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu.
2 HAFTA YOK
TRT Spor'da yer alan habere göre, Antalyaspor ile oynanan maç öncesi ısınma hareketleri esnasından adalesinden sakatlanan Rachid Ghezzal, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sezon başında oldukça etkili bir performans sergileyen Cezayirli yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.