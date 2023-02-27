Isınırken sakatlanan Ghezall'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu

Yaklaşık olarak 4,5 ay formasına kavuşmayı bekleyen Ghezzal'ın Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maç öncesi yaptığı ısınma hareketlerinde adalesinden sakatlanması siyah-beyazlı taraftarların canını sıkmıştı. Takıma ne zaman katılacağı merak edilen Cezayirli yıldızın durumu belli oldu. Başarılı futbolcu, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.