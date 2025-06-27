İsak Vural, 34 yıl sonra Serie A'ya yükselen Pisa'ya imza attı

İsak Vural, 34 yıl sonra Serie A'ya yükselen Pisa'ya imza attı
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34 yıl sonra Serie A'ya yükselen Pisa SC, Frosinone'dan milli oyuncu Isak Vural'ı 4.5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.

Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe forması da giyen genç futbolcu İsak Vural'ın yeni takımı belli oldu.

34 YIL SONRA SERİE A'YA ÇIKAN PİSA'YA İMZA ATTI

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve kısa bir süre Sarı-lacivertli formayı giyen İsak, 34 yıl sonra Serie A'ya yükselen Pisa SC'ye imza attı. Pisa, Frosinone forması giyen 18 yaşındaki orta sahayı 4.5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.

İsak Vural, 34 yıl sonra Serie A'ya yükselen Pisa'ya imza attı

ESKİ KULÜBÜ SATIŞTAN YÜZDE 25 PAY ALACAK

İtalyan ekibine 4+1 yıllık imza atan milli oyuncunun serbest kalma bedeli de 35 milyon euro olarak belirlendi. Öte yandan İsak'ın eski kulüplerinden biri olan Hammarby, bu anlaşmadan %25 pay alacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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