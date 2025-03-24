İrlanda, Bulgaristan'ı Yenerek B Ligi'ne Yükseldi

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda'nın, sahasında Bulgaristan'ı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın hakemi Halil Umut Meler, sakatlanarak maça devam edemedi. Meler'in yerine mücadelenin ikinci yarısında 4. hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.

İrlanda, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Bulgaristan'ı 2-1 yenerek B Ligi'ne yükseldi. Bu karşılaşmanın hakemi ise Halil Umut Meler'di. FIFA kokartlı hakem, maçın 37. dakikasında bir sakatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin tedavisinin ardından ilk yarının sonuna kadar düdük çalmaya devam eden Meler, ikinci yarıya çıkamadı.

İlk devredeki sakatlığı sebebiyle ikinci 45 dakikada sahada yer almayan Halil Umut Meler'in yerine 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı. - İSTANBUL