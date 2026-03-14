İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız

İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu açıklamalarda bulundu. Puan farkını daha da açmak istediklerini belirten deneyimli hoca, "Puan farkını açmak için çalışacağımızı bilmenizi isterim. Matematiksel olarak ilan edilmedikten sonra bizi kamçılayan kazanma duygusu sekteye uğramayacaktır. Kazanmak istiyoruz.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

''F.BAHÇE'NİN KAYBETMESİ ÖNEMİNİ ARTIRDI''

Okan Buruk'un cezası nedeniyle kulübede yer alan İrfan Saraloğlu mücadeleyi değerlendirerek, "Önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'nin dün kaybetmesi bizim için maçın önemini biraz daha arttırdı. 7 puan farka nasıl ulaşırız, kazanarak ulaşırız. Rakip de ciddi bir rakipti. Çok önemli oyuncuları var, güçlü bir takım. Bu maçın öneminin artması bizim motivasyonumuzu etkilemedi, biz zaten tüm maçları kazanmak zorundayız. Bu maçta birkaç oyuncumuzu dinlendirdik çünkü Şampiyonlar Ligi de var. Bazı oyuncuları da daha az oynatarak rotasyon yaptık.

''BİZE DE KEYİF VERİYOR''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, ''Maç tamam olmasa da özellikle ikinci yarıda bizim üstünlüğümüz ile geçti. Rakibin eksik kalmasının da etkisi var ama 11'e 11 oynarken de çok pozisyon bulduk. İlk gol, kırmızı karttan sonrasına geldi. İyi oyuncularla kazanmak bize de keyif veriyor." ifadelerini kullandı.

''PUAN FARKINI AÇMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ''

7 puanlık farkı da açmak istediklerini dile getiren İrfan Saraloğlu, "Puan farkını korumak veya açmak için çalışacağımızı bilmenizi isterim. Matematiksel olarak ilan edilmedikten sonra bizi kamçılayan kazanma duygusu sekteye uğramayacaktır. Kazanmak istiyoruz. Değişen bir şey yok." yorumunda bulundu.

Cemre Yıldız
Trump 'İran'ı mağlup' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı

Trump "İran'ı mağlup" ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu

İran, ABD ekonomisinin can damarını Körfez ülkesinde vurdu
Haberler.com
500

Sörloth'un cinsel organını tutan futbolcuya kırmızı kart

Sörloth'un cinsel organını tuttu, cezası ağır oldu
Başkan adayı olacak mı? Sadettin Saran'dan çok konuşulacak sözler

Bu karara sevinen de var sevinmeyen de
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia
BBP lideri Destici, hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı

Hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı
Sörloth'un cinsel organını tutan futbolcuya kırmızı kart

Sörloth'un cinsel organını tuttu, cezası ağır oldu
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
Karadeniz derbisini kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yakaladı

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yakaladı gözünü Cimbom'a dikti