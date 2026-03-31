Haberler

İrfan Can Kahveci: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!

İrfan Can Kahveci: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım'ın yıldız ismi İrfan Can Kahveci, Kosova maçı öncesi konuştu. Gece otele yapılan saldırı hakkında konuşan milli futbolcu, "Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama onlar daha Türk milletini tanıyamamışlar. Daha da hırslandık, daha da motive olduk. İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz'' dedi.

A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncularından İrfan Can Kahveci, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kosova ile oynanacak maç öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

"TÜRK MİLLETİNİ TANIYAMAMIŞLAR!''

Takım oteline yönelik saldırı hakkında konuşan İrfan Can Kahveci, "Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama onlar daha Türk milletini tanıyamamışlar. Daha da hırslandık, daha da motive olduk. İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

"HAYALİMİZ DÜNYA KUPASI"

Dünya Kupası'nı çok istediklerini belirten Kahveci, "Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Hayalimiz bu. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak. Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum." dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele

Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Serdar Bahar:

Bir Türk Kainata bedel!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

