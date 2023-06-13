İrfan Can Kahveci'nin eşinden ortalığı karıştıran veda paylaşımı! Apar topar sildi

İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm zaferler için teşekkürler, unutulmayacaksın Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım veda mesajı olarak yorumlanırken, Gözde Kahveci kısa süre içerisinde gönderisine yazdığı açıklamayı sildi.

Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi.

"UNUTULMAYACAKSIN FENERBAHÇE"

Gözde Kahveci sosyal medya hesabından Türkiye Kupası zaferine ait bir kareyi paylaşarak, "Tüm zaferler için teşekkürler, unutulmayacaksın Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Taraftarların veda mesajı olarak yorumladığı ifadeleri, Gözde Kahveci kısa süre sonra sildi.

Gözde Kahveci'nin sildiği paylaşım

POZİSYONU DIŞINDA OYNATILDI

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kendi pozisyonunun dışında oynatılan 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.