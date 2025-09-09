İrfan Can Kahveci'den bomba Mert Hakan-Kerem paylaşımı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, ilk idmanında daha önce kavgalı olduğu Mert Hakan Yandaş ile buluştu. İki sezon önce oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kavga eden ikili, idmanda birbirine sarılarak aralarındaki buzları eritti.

İRFAN CAN'DAN BOMBA PAYLAŞIM

Futbolseverlerin merakle beklediği bu buluşmayı Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci de sosyal medya hesabından esprili bir şekilde paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan video, taraftarlar arasında da gündem oldu.