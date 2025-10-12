İrfan Can Kahveci Aday Kadrodan Çıkarıldı
Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sol ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.
Konuyla İlgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.
İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu."