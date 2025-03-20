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İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'daki 5. golünü attı

İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'daki 5. golünü attı
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A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçında İrfan Can Kahveci'nin attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. Kahveci, milli takımdaki 5. golünü kaydetti.

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 5. golünü attı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, evinde Macaristan ile mücadele ederken, millilerin üçüncü golü İrfan Can Kahveci'den geldi. Maçın 73. dakikasında Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun göğsüyle indirdiği topu İrfan Can düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek, skoru 3-0'a getirdi.

29 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 5. gol sevincini yaşadı.

Maça yedek başlayan İrfan Can Kahveci, 72. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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