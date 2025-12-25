Haberler

İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İrfan Can Eğribayat'a Polonya'dan Legia Varşova talip oldu. Daha önce Cracovia iddiası da gündeme gelirken, 27 yaşındaki kaleci bu sezon 6 maçta oynadı ve 2 kez kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan kaleci İrfan Can Eğribayat için Polonya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulübün gözden çıkardığı öne sürülen 27 yaşındaki kaleciyle Legia Varşova'nın ilgilendiği belirtildi.

LEGIA VARŞOVA TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre, Polonya'nın büyük kulüplerinden Legia Varşova, İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Legia Varşova'nın devre arası transfer döneminde kaleci takviyesi planladığı ve bu doğrultuda İrfan Can'ı gündemine aldığı aktarıldı.

CRACOVIA İDDİASI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

İrfan Can Eğribayat için daha önce de Polonya'dan başka bir kulübün devreye girdiği öne sürülmüştü. 27 yaşındaki kaleciyle Cracovia'nın ilgilendiği iddiaları geçtiğimiz dönemde gündeme gelmişti.

BU SEZON 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

İrfan Can Eğribayat, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig dahil toplam 6 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 6 gol yiyen deneyimli kaleci, 2 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSpartakus:

yedek beklerim daha iyi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

