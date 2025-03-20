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İrfan Can Eğribayat'a Avrupa kancası

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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde kendini gösteren Eğribayat, Ajax, Bologna, Sevilla ve Real Betis'in radarına girdi. Ancak Fenerbahçe yönetimi, Eğribayat'ın başarılı performansı sonrası kaleci ile yeni sözleşme imzalamak için masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi devralan 26 yaşındaki file bekçisi, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Sabah'ta yer alan haberde, 26 yaşındaki kaleciye Ajax, Bologna, Sevilla ve Real Betis'in talip olduğu iddia edildi. Ancak Fenerbahçe yönetiminin, İrfan Can Eğribayat'ın başarılı performansının ardından mukavelesi 2027'de bitecek başarılı kaleciyle yeni sözleşme imzalamak için masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi. İrfan Can Eğribayat'ın da Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere hazır olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

İrfan Can Eğribayat bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 maçta, 7 kez kalesini gole kaparken 15 kez de topu ağlarda gördü.

  • Maç Sayısı: 16
  • Gol Yemediği Maç: 7
  • Yediği Gol Sayısı: 15

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe yönetimi, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Eğribayat ile yeni bir kontrat yapmak için hazırlıklara başladı. Sarı-lacivertliler, kalecinin başarılı performansını ödüllendirmek ve Avrupa kulüplerinin ilgisini bertaraf etmek adına oyuncuyla masaya oturmaya hazırlanıyor.

Öte yandan, İrfan Can Eğribayat'ın da Fenerbahçe ile yeni sözleşme görüşmelerine sıcak baktığı ifade ediliyor.

İrfan Can Eğribayat'a Avrupa kancası
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

boş yapmayın bunun görüp görebileceği burasıdır

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