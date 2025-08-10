İrfan Buz: Kırmızı Kart Planlarımızı Bozdu

İrfan Buz: Kırmızı Kart Planlarımızı Bozdu
Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Bandırmaspor ile oynanan maçta kırmızı kartın oyun dengesini değiştirdiğini belirtti. Buz, transfer çalışmaları hakkında da bilgi vererek orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planladıklarını ifade etti.

Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kırmızı kart planlarımızı bozdu" dedi.

Sakaryaspor, 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İrfan Buz, açıklamalarda bulundu. Buz, ilk golün ardından ikinci golü bulduklarında farklı bir galibiyetin mümkün olabileceğini düşündüklerini ancak kırmızı kartın tüm planlarını bozduğunu söyledi. Buz, "Golümüz iptal oldu, ardından kaptanımız Caner Erkin kırmızı kart gördü. Bu durum oyunun tüm dengesini değiştirdi. 4-4-1 sistemine geçtik, oyuncularımız bu sıcak havada büyük mücadele verdi. 1 puan bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

"Orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planlıyoruz"

Kırmızı kart pozisyonunda hakemle konuştuğunu ve "Bana küfür edilmedi" yanıtı aldığını aktaran deneyimli teknik adam, futbolun içinde oyuncular arasında zaman zaman sert diyalogların yaşanabileceğini, Caner Erkin'in takım için hem futbolcu hem lider olarak çok değerli olduğunu vurguladı. Transfer çalışmalarına değinen Buz, orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planladıklarını belirterek, "Yönetimimiz bu konuda elinden geleni yapıyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Iğdır FK maçında taraftarımız önünde 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

