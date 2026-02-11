2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı İrem Dursun, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar 10 kilometre serbest kategorisinde yarışmaya hazırlanıyor. Yarış, Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden İrem Dursun, yarın kadınlar 10 kilometre serbest kategorisinde yarışacak.
İtalya'daki oyunların 6. gününde milli sporcu İrem Dursun, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda piste çıkacak.
Kariyerinde ilk kez olimpiyat tecrübesi yaşayacak milli sporcunun kadınlar 10 kilometre serbest yarışı, TSİ 15.00'te başlayacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor