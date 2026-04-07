İran'dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim

İran, ABD'de oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için FIFA güvencesi beklediğini duyurdu.

''KABUL EDİLİRSE DÜNYA KUPASI'NDAYIZ''

Donyamali, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını Meksika'da oynamak için FIFA ile görüşmeler yürütmesi hakkında yaptığı açıklamada, "ABD'deki maçlarımızı Meksika'da oynamaya yönelik FIFA'ya yaptığımız talebimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Ancak henüz bir cevap almış değiliz. Kabul edilirse, İran olarak Dünya Kupası'na katılmayı kabul edeceğiz.'' dedi.

''SON KARARI DEVLERİMİZ VERECEKTİR''

İranlı mili futbolcuların Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüğünü belirten Donyamali, "Spor bakanı olarak İran Futbol Federasyonu ile futbol takımını Dünya Kupası için hazır tutacağız. Ancak son kararı devletimiz verecektir." ifadelerini kullandı.

''FIFA'NIN İLGİLİ MEVZUATINA GÖRE İLGİLİ ÜLKEDE GÜVENLİK SAĞLANMALI''

Abd Başkanı Donald Trump'ın İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyarıda bulunmasını eleştiren Donyamali, şunları kaydetti:

"Trump çok çelişkili sözler sarfediyor, konuştukları çok tezat. Ahlaki ve etik olarak dengesiz konuşmalar yapıyor. Hal böyleyken FIFA’nın ilgili mevzuatına göre ilgili ülkede güvenlik sağlanmalı. Ancak Dünya Kupası yakın zamanda gerçekleşecek ve bu süre içinde güvenceler verilmesi soru işareti teşkil ediyor. Şartlar böyleyken İran'ın ABD'de oynayacağı Dünya Kupası maçlarına katılım olasılığı çok düşük. Ama ilgili güvenlik teminatı verilirse İran'ın Dünya Kupası’na katılma kararını devletimiz alacaktır."

Bir ülkede Dünya Kupası'na katılan herhangi bir milli takımının güvenliğinin FIFA tarafından güvence altına alınması gerektiğini belirten Donyamali, aksi takdirde FIFA'nın ABD'deki Dünya Kupası maçlarının oynanmasına izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. İran ise grup maçlarını ABD'de oynayacak.