Haberler

İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine geçiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Asya Kupası'na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, Iğdır'dan Gürbulak Gümrük Kapısı'na yöneldi. Hava sahası kapanması nedeniyle Malezya ve Umman üzerinden Türkiye'ye ulaştı.

Avustralya'da düzenlenen 2026 Asya Kupası'na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, Iğdır'dan Gürbulak Gümrük Kapısı'na hareket etti.

İran hava sahasının kapanması nedeniyle Avustralya'dan Malezya'ya, oradan da Umman'a geçen İran Milli Kadın Futbol Takımı kafilesi, ardından Türkiye'ye ulaştı.

Iğdır Havalimanı'na gelen ve aralarında Avustralya'ya iltica etmek için başvuru yapıp vazgeçen kadın sporcuların da bulunduğu öğrenilen kafile, buradan araçlarla ülkelerine geçiş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na hareket etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

