İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
İran'ın İsrail ile girdiği savaş İran Ligi takımlarından Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi. Başarılı hocanın, takımına transfer etmek istediği oyunculara ülkede savaş çıkması nedeniyle imza attıramadığı ortaya çıktı.
İsrail ve İran arasında çıkan ve 11 gündür tüm etkisiyle devam eden savaş futbol dünyasını da derinden etkiledi.
SAVAŞ İSMAİL KARTAL'I DA ETKİLEDİ
İran Ligi takımlarından Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, savaştan etkilenen isimlerden biri oldu. İran basınında çıkan haberlere göre; İsmail Kartal'ın yeni sezon için takıma transfer etmek istediği birçok futbolcu, çıkan savaş nedeniyle transfer olmaktan vazgeçti. Haberde, Persepolis kulübü yöneticilerinin oyuncuları ikna etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı ifade edildi.
SÜPER LİG'DEN BİRÇOK İSİMLE GÖRÜŞTÜ
İsmail Kartal, Süper Lig'de mücadele eden birçok futbolcu ile daha önce görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adamın gelecek sezon kuracağı kadro merakla bekleniyor.