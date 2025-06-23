İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi

İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın İsrail ile girdiği savaş İran Ligi takımlarından Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi. Başarılı hocanın, takımına transfer etmek istediği oyunculara ülkede savaş çıkması nedeniyle imza attıramadığı ortaya çıktı.

İsrail ve İran arasında çıkan ve 11 gündür tüm etkisiyle devam eden savaş futbol dünyasını da derinden etkiledi.

SAVAŞ İSMAİL KARTAL'I DA ETKİLEDİ

İran Ligi takımlarından Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, savaştan etkilenen isimlerden biri oldu. İran basınında çıkan haberlere göre; İsmail Kartal'ın yeni sezon için takıma transfer etmek istediği birçok futbolcu, çıkan savaş nedeniyle transfer olmaktan vazgeçti. Haberde, Persepolis kulübü yöneticilerinin oyuncuları ikna etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı ifade edildi.

SÜPER LİG'DEN BİRÇOK İSİMLE GÖRÜŞTÜ

İsmail Kartal, Süper Lig'de mücadele eden birçok futbolcu ile daha önce görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adamın gelecek sezon kuracağı kadro merakla bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İranlı gazeteci Mofatteh: İran, Kuveyt ve Bahreyn'e saldırıp ABD'nin bıraktığı silahları alabilir

"Tahran, ABD'ye hasar vermek için iki ülkeye daha saldırabilir"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Fransa'da iki ünlü markanın kıymasında salmonellla tespit edildi

İki ünlü kıyma markası acil toplatılıyor! İçinden çıkan endişe verici
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.