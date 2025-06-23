İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi

İsrail ve İran arasında çıkan ve 11 gündür tüm etkisiyle devam eden savaş futbol dünyasını da derinden etkiledi.

SAVAŞ İSMAİL KARTAL'I DA ETKİLEDİ

İran Ligi takımlarından Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, savaştan etkilenen isimlerden biri oldu. İran basınında çıkan haberlere göre; İsmail Kartal'ın yeni sezon için takıma transfer etmek istediği birçok futbolcu, çıkan savaş nedeniyle transfer olmaktan vazgeçti. Haberde, Persepolis kulübü yöneticilerinin oyuncuları ikna etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı ifade edildi.

SÜPER LİG'DEN BİRÇOK İSİMLE GÖRÜŞTÜ

İsmail Kartal, Süper Lig'de mücadele eden birçok futbolcu ile daha önce görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adamın gelecek sezon kuracağı kadro merakla bekleniyor.