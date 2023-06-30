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İran'da futbolsever kadınlar için devrim gibi karar

İran'da futbolsever kadınlar için devrim gibi karar

Spor Haberleri

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla, futbol maçlarında kadınlara yönelik stadyumlara giriş yasağının kaldırıldığı bildirildi. Bu kararla beraber, kadınlar artık Süper Lig maçlarını da stadyumdan izleyebilecekler.

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin onayıyla, futbol maçlarında kadınlara yönelik, stadyumlara giriş yasağının kaldırıldığı bildirildi.

YASAK KALDIRILDI

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin kadınların futbol stadyumlarına girmesine izin verdiğini belirtti.

LİG MAÇLARINI DA İZLEYECEKLER

İran'da kadınların milli maçların tribünlerden seyredilmesine zaman zaman izin veriliyor ancak Süper Lig maçlarını stadyumdan izlemesi bu iznin dışında tutuluyordu.

İran'da futbolsever kadınlar için devrim gibi karar

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Futbol İran Spor Haberler

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