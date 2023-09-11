Tek bir nedeni var! İran'da Cristiano Ronaldo'nun maçı seyircisiz oynanacak

Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr ile İran'ın Persepolis takımının Tahran'da yapacağı maç, Persepolis'in, Asya Şampiyonlar Ligi ilk maçını seyircisiz oynama cezası olduğundan dolayı seyircisiz oynanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, Ronaldo'nun oynamasının İran futboluna dikkat çekeceğini ve İran takımlarının Asya ve dünya müsabakalarında yer almasını arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.