İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade'den dünya kupası açıklaması

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı konusuna ilişkin maç takvimi konusunda FIFA'nın karar merci olduğunu ve bu konuda kendilerine yardımcı olunacağını ifade etti.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İran A Milli Futbol Takımı'nın bugün Antalya'da hazırlık maçında karşılaştığı ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da ilk yarısını izlediği Kosta Rika maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli takımın sorumluluklarından birinin, insanların yaşadıklarını paylaşmak olduğuna dikkati çeken Habibullahzade, milli takım oyuncularının saldırılarda vurulan okulları, stadyumları ve yangınlara ait fotoğrafları gösterdiklerini belirterek, "Dolayısıyla dayanışma duygularını ve sosyal desteklerini ifade ediyorlar" dedi. - ANTALYA

