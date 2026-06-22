Belçika-İran maçının ardından

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Belçika'yla 0-0 berabere kalan İran'da milli futbolcular Alireza Jahanbakhsh ve Saman Ghoddos takım arkadaşlarını tebrik etti.

Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alireza Jahanbakhsh, karşılaşma öncesinde Belçika'nın nasıl bir futbol ortaya koyacağını bildiklerini söyledi.

Rakibin çok önemli futbolcuları olduğunu vurgulayan Jahanbakhsh "Oyuna iyi başladık. Gol bulabilirdik. İkinci yarıda çok önemli şanslar yakaladık, galibiyete yakındık. Bugün takımın performansından dolayı çok mutluyuz. Takımda herkes birlik oldu. Son maçta elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gruptaki son maç olan Mısır mücadelesi için Seattle'da olacaklarını dile getiren Jahanbakhsh, "Son maçta orada olacağız. Tijuana'da kalıyoruz ve orası hakkında söylemem gerekenler var. İnsanlar çok kibarlar, Meksikalı insanları çok seviyoruz. İnsanlar bizi inanılmaz karşılıyorlar ve bunu kalpten hissettiriyorlar. Meksika'ya teşekkür ediyorum. Maç maç bakıyoruz. Bugün çok iyi performans gösterdik. Bir sonraki maçta Mısır'la karşılaşacağız. En iyisini yapmak istiyoruz ve maça hazırız. Aynı enerjiyle maça çıkacağız. Bugün farklı ideolojilerde, farklı düşüncelerde, farklı kültürden olan binlerce kişi İran'ı destekledi." açıklamasını yaptı.

Toplantıya maç içinde önemli kurtarışlar yaparak kalesini gole kapatan Alireza Beiranvand'ın formasıyla gelen Saman Ghoddos??????? ise 2 maçta 2 puan aldıklarını belirterek "Bugün kazanmak isterdik. Kalecimiz inanılmaz bir performans ortaya koydu. Bence tarihimizin en iyi kalecisi." diye konuştu.