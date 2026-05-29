İran Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Gambiya'yı 3-1 yendi

İran ile Gambiya A milli futbol takımları, Antalya'da oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İlk yarıyı Gambiya'nın 1-0 önde kapattığı maçta İran, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. İran, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da Mali ile de karşılaşacak.

Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi Sahası'nda oynanan karşılaşmayı, hakemler Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Gökhan Barçın yönetti. Maçta 4. hakem olarak da Yasin Kol görev aldı.

Maçın ilk yarısı, 42. dakikada Omar Colley'in attığı golle Gambiya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İran, 47. dakikada Arya Yousefi, 59. dakikada Ramin Rezaeian ve 68. dakikada Mehdi Taremi'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 4 Haziran'da da Mali ile hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek
