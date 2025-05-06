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Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu'na Övgüler: 'Büyük Bir Maç Çıkaracağına İnancımız Tam'

Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu'na Övgüler: 'Büyük Bir Maç Çıkaracağına İnancımız Tam'
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İnter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı öncesinde Hakan Çalhanoğlu'na büyük bir güven duyduğunu belirtti. Inzaghi, Hakan'ın önemli bir rol üstleneceğini ve büyük bir performans sergileyeceğini vurguladı.

INTER Teknik Direktörü Simone Inzaghi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Eminim ki Hakan çok daha büyük bir rol üstlenecek. Sahaya taşıdığı enerji bizim için çok değerli. O, kadromuzun en önemli oyuncularından biri. Büyük bir maç çıkaracağına yürekten inanıyorum" dedi.

Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Inter ile Barcelona arasında bu gece oynanacak kritik mücadele öncesinde, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, takımının yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. TRT Spor İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'ya konusan inzaghi, "Bu tür maçlarda oyuncuların sahadaki rolü daha da önemli hale geliyor. Eminim ki Hakan çok daha büyük bir rol üstlenecek. Sahaya taşıdığı enerji bizim için çok değerli. O, kadromuzun en önemli oyuncularından biri. Büyük bir maç çıkaracağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Inzaghi'nin bu sözleri, Türk yıldızın performansına duyulan güveni bir kez daha gözler önüne serdi. Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. Barcelona karşısında alınacak galibiyet, Inter'in finale yükselmesi açısından büyük önem taşıyor.

Barcelona ile oynayacakları rövanş maçı hakkında da konuşan Inzaghi: "Barcelona ile oynamak erken bir final gibi, tüm gücümüzle hazırız. İlk maçta da gördük; Hansi Flick çok güçlü ve dengeli bir takım oluşturmuş. Bu karşılaşma adeta erken bir final olacak. Kendi sahamızda oynayacağız ve gerekirse uzatmalara, hatta penaltılara gidecek bir mücadeleye de hazırız" sözlerini sarf etti.

Inzaghi, Barcelona'nın yıldız isimlerine de dikkat çekerek, "Lewandowski'yi ve Yamal'ı durdurmamız şart. Ama sadece onları değil, tüm Barcelona'yı kontrol altına almak kolay değil. İlk maçta da gördük; çok yönlü, genç ama deneyimli bir takımla karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

Takımının moral ve hazırlık durumunu da değerlendiren Inzaghi, "Şampiyonlar Ligi'nde bu noktaya gelmek kolay olmadı. Oyuncularımız yüksek motivasyona sahip. Taraftarlarımızın desteğiyle sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız" dedi.

San Siro'da oynanacak rövanş mücadelesi, her iki takım için de Şampiyonlar Ligi'nde finale uzanan yolun belirleyicisi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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