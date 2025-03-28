İnterenete düşen video başını yaktı! Milli kaleciye büyük şok

Kenya Futbol Federasyonu (FKF), milli kaleci Patrick Matasi hakkında ortaya atılan maç manipülasyonu iddialarına ilişkin resmi bir soruşturma başlattı. 37 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, Kenya Premier Ligi ekiplerinden Kakamega Homeboyz forması giyiyor ve 30'dan fazla kez milli takımda görev aldı.

İNTERNETE DÜŞEN VİDEO BAŞINI YAKTI

İddialar, Matasi'nin bir lig maçının sonucunu etkilemek üzere anlaşma yaptığına dair bir videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündeme geldi. BBC tarafından doğrulanamayan videoda, Matasi'nin bir kişiye maç sonucu üzerinde etkili olma sözü verdiği iddia ediliyor.

"HABERİM YOK"

Kulüp sahibi Cleophas Shimanyula, BBC Sport Africa'ya yaptığı açıklamada Matasi ile görüştüğünü ve oyuncunun videoyu gördüğünde şaşırdığını söyledi. Shimanyula, "Bana böyle bir olaydan haberi olmadığını ve görüntülere inanamadığını söyledi" dedi.

FKF: SIFIR TOLERANS POLİTİKAMIZ SÜRÜYOR

Kenya Futbol Federasyonu yaptığı yazılı açıklamada, FIFA, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği içinde detaylı bir soruşturma yürütüleceğini belirtti. Açıklamada, "Maç manipülasyonuna karşı sıfır tolerans politikamızı sürdürüyoruz. Oyuncunun ve kulübünün hakları gözetilecek ve elde edilen bulgular doğrultusunda gereken adımlar atılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KULÜP OYUNCUNUN ARKASINDA DURUYOR

Kakamega Homeboyz Başkanı Shimanyula, oyuncularına güvendiklerini belirterek, "Matasi kulübümüze katıldığından beri üç maçta görev aldı ve hepsinde gol yemedi. Bu görüntüler yanlış yorumlara açık olabilir. Şu an için ortada bir kanıt yok ve federasyon tarafından bir resmi bildirim almadık. Suç kanıtlanana kadar Matasi masumdur ve oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.