Inter, Şampiyonlar Ligi Finali Öncesi Son Antrenmanını Yaptı
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanını Münih'teki Allianz Arena'da gerçekleştiren takım, teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde pas ve gol çalışmaları yaptı.
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın PSG ile yapacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı.
Inter, karşılaşma öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da gerçekleştirdi.
Teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, gol çalışmalarıyla çift kale maç yaptı.
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da antrenmanda yer aldı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor