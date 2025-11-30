Haberler

Inter Miami ve Vancouver Whitecaps MLS Finaline Yükseldi

MLS play-off'larında Inter Miami, New York City'yi 5-1 yenerek Doğu Konferansı'nda, Vancouver Whitecaps ise San Diego'yu 3-1 mağlup ederek Batı Konferansı'nda finale yükseldi. İki takımın da ilk kez katılacağı MLS Kupası finali 6 Aralık'ta oynanacak.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) play-off'larında Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami ile Thomas Müller'i kadrosunda bulunduran Vancouver Whitecaps, finale yükseldi.

MLS'te oynanan iki maçla konferans finalleri sona erdi. Doğu Konferansı finalinde Inter Miami, New York City'yi Tadeo Allende (3), Mateo Silvetti ve Telasco Segovia'nın attığı gollerle 5-1 yendi.

Batı Konferansı finalinde ise Vancouver Whitecaps, San Diego'yu Brian White (2) ve Pablo Sisniega'nın (kendi kalesine) attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından konferanslarında şampiyonluğa ulaşan Inter Miami ve Vancouver Whitecaps finale kaldı.

İki takımın da ilk kez boy göstereceği MLS Kupası'nda final maçı, 6 Aralık Cumartesi günü yapılacak. Final karşılaşması, normal sezonda daha fazla puan toplayan Inter Miami'nin sahası Chase Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
