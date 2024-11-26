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Inter Miami'nin Yeni Teknik Direktörü Javier Mascherano Oldu

Inter Miami'nin Yeni Teknik Direktörü Javier Mascherano Oldu
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Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Arjantinli eski futbolcu Javier Mascherano ile 2027 sezonuna kadar sözleşme imzaladı.

Lionel Messi'nin formasını giydiği Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin yeni teknik direktörü Arjantinli Javier Mascherano oldu.

David Beckham'ın ortak sahiplerinden olduğu ve kadrosunda Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets gibi önemli oyuncuların yer aldığı Inter Miami takımının teknik direktörü belli oldu. MLS ekiplerinden Inter Miami takımın başına Arjantinli eski futbolcu Javier Mascherano'nun getirildiğini açıkladı. Futbolculuk kariyerinde Barcelona ile yerel ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan, 147 kez Arjantin Milli Takımı formasını giyen Mascherano, Arjantin U20 Takımı'nın teknik sorumlusu olarak görev yaptığı bir dönemin ardından ABD ekibine katılacak.

Pembe-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 40 yaşındaki teknik adam ile 2027 MLS ligi sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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