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Inter'in yıldızının telefonu susmuyor! Muslera vatandaşını Galatasaray'a getirmek için harekete geçti

Haberler.com - Spor
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Galatasaray, Inter ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Uruguaylı Matias Vecino'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Muslera'nın sık sık vatandaşını arayarak transfere ikna etmek için çaba harcadığı belirtildi. Yıldız futbolcuya imza parası vermeye sıcak bakan Galatasaray'ın bu transfer için yarıştığı diğer takımlardan bir adım önde olduğu ifade edildi.

Yeni sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Muslera, Inter'de forma giyen ve hem vatandaşı hem de arkadaşı olan Vecino ile beraber oynamak istediği, bu nedenle yıldız eldivenin sık sık Uruguaylı orta sahayı arayarak nabız yokladığı belirtildi.

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Vecino ile temasta. 10 numara ve ön libero mevkiinde oynayabilen 30 yaşındaki Urugaylı orta sahanın, sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Inter formasıyla 23 maça çıkan Vecino 1 gol attı. Vecino'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Inter'in yıldızının telefonu susmuyor! Muslera vatandaşını Galatasaray'a getirmek için harekete geçtiMatias Vecino

GALATASARAY TRANSFERE YAKIN

Inter'in 2017 yılında Fiorentina'dan 24 milyon 500 bin euro ödeyerek kadrosuna kattığı Vecino'ya başka takımların de talip olduğu biliniyor. Sarı-kırmızılı ekip diğer rakiplerinden imza parası vermeye sıcak baktığı için bir adım önde.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Süper Lig, Transfer, Uruguay, Muslera, Spor, Haberler

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