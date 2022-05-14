Inter'in yıldızının telefonu susmuyor! Muslera vatandaşını Galatasaray'a getirmek için harekete geçti - Haberler

Yeni sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Muslera, Inter'de forma giyen ve hem vatandaşı hem de arkadaşı olan Vecino ile beraber oynamak istediği, bu nedenle yıldız eldivenin sık sık Uruguaylı orta sahayı arayarak nabız yokladığı belirtildi.

YOLU İSTANBUL'A DÜŞECEK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Vecino ile temasta. 10 numara ve ön libero mevkiinde oynayabilen 30 yaşındaki Urugaylı orta sahanın, sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Inter formasıyla 23 maça çıkan Vecino 1 gol attı. Vecino'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Matias Vecino

GALATASARAY TRANSFERE YAKIN

Inter'in 2017 yılında Fiorentina'dan 24 milyon 500 bin euro ödeyerek kadrosuna kattığı Vecino'ya başka takımların de talip olduğu biliniyor. Sarı-kırmızılı ekip diğer rakiplerinden imza parası vermeye sıcak baktığı için bir adım önde.

Haberler.com - Spor