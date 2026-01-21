Inter'i deplasmanda yenen Arsenal 7'de 7 yaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Arsenal, deplasmanda Inter'i 3-1 mağlup etti. İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi'nde 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü.
- Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Inter'i deplasmanda 3-1 yendi.
- Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 7 galibiyet alarak 21 puanla liderliğini sürdürdü.
- Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanda kaldı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Inter ile Arsenal karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 3-1'lik skorla kazandı.
3 GOLLE 3 PUAN GELDİ
İngiliz devi Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 31. dakikada Gabriel Jesus, 84. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. Inter'in tek golü ise 18. dakikada Petar Sucic'ten geldi.
ARSENAL 7'DE 7 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 7'de 7 yaptı ve 21 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Inter ise 12 puanda kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Arsenal, Kairat Almaty'yi ağırlayacak. Inter, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.