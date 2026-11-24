Inter, Hakan Çalhanoğlu'nda sağ uyluk zorlanması tespit ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk bölgesindeki fleksör kaslarında zorlanma tespit edildiğini açıkladı. İtalya basını, milli futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağını yazdı; Hakan, Atalanta ile 4-4 biten maçın 33. dakikasında sakatlanmıştı.
İtalya ekibi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun uyluk kasında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Kulübün açıklamasında, yapılan kontroller sonucunda Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk bölgesindeki fleksör kaslarında zorlanması tespit edildiği belirtildi.
İtalya basınında yer alan haberlerde, milli futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Hakan Çalhanoğlu, İtalya 1. Ligi'nin 12. haftasında Inter'in Atalanta ile 4-4 berabere kaldığı maçın 33. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Kaynak: AA