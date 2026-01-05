Haberler

Inter'e yan bakılmıyor! Bologna'yı devirdi, liderliği bırakmadı

Güncelleme:
Inter, Serie A'nın 18. haftasında Bologna'yı sahasında 3-1 mağlup etti ve liderliğini korudu. Inter'e galibiyeti getiren goller Piotr Zielinski, Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'dan geldi. Bologna'nın tek golünü Santiago Castro kaydetti. Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'in ikinci golünde Lautaro Martinez'e asist yaptı. Bu sonuçla birlikte Inter, ligde üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 39'a yükseltti. Bologna ise 26 puanda kaldı.

  • Inter, Serie A'nın 18. haftasında Bologna'yı 3-1 mağlup etti.
  • Inter'in golleri Piotr Zielinski, Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'dan geldi.
  • Inter, bu galibiyetle ligde 39 puana ulaşarak liderliğini korudu.

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter ile Bologna, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korudu.

GOLLER ZIELINSKI, LAUTARO VE THURAM'DAN

Inter'e galibiyeti getiren goller 39. dakikada Piotr Zielinski, 48. dakikada Lautaro Martinez ve 74. dakikada Marcus Thuram'dan geldi. Bologna'nın tek golü ise 83. dakikada Santiago Castrodan geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ASİST

Maça ilk 11'de başlayan milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'in ikinci golünde Lautaro Martinez'e asist yaptı. Tecrübeli orta saha oyuncusu 67. dakikada oyundan alındı.

LİDERLİK DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini alan Inter, puanını 39'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Bologna ise 26 puanda kaldı. Inter, bir sonraki karşılaşmada Parma deplasmanına gidecek. Bologna ise sahasında Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
