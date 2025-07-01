Inter'de Hakan krizi! Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti

Inter'de Hakan krizi! Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti
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2-0'lık Fluminense mağlubiyeti sonrası Inter'de kriz çıktı. Takım kaptanı Lautaro Martinez, açıklamalarıyla üstü kapalı şekilde adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldı. Inter Başkanı Giuseppe Marotta ise, "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse, kapı sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullanarak yıldız futbolcuya resti çekti.

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili söylentiler hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya Inter Başkanı Giuseppe Marotta, "Basında çıkan haberler bizim de okuduklarımızdan farklı değil. Hakan şu an tatilde ve sezon öncesi yeniden aramıza katılacak. Şu ana kadar onun bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok" dedi.

"HAKAN İLE KONUŞACAĞIZ"

Öte yandan Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Fluminense'ye elendikleri FIFA Dünya Kupası maçından sonra da konu ile ilgili açıklamalar yaptı.

Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuşan Marotta, "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Ancak Çalhanoğlu'nu günah keçisi ilan etmemeliyiz, kendisiyle konuşacağız. Transfer dönemi bugün resmen başladı, yola devam etmek istemeyenler net bir duruş sergilemeli! Şu ana kadar hiçbir oyuncu ayrılma isteğini dile getirmedi." ifadelerini kullandı.

LAUTARO MARTINEZ DE SERT ÇIKTI: KALMAK İSTEMEYEN VARSA ELVEDA

Fluminense yenilgisinin ardından konuşan takım kaptanı Lautaro Martinez, "Şimdi bir şey söylemek istiyorum: Inter'de kalmak istiyorsan bunu gerçekten istemelisin, anladın mı? Çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. Mesaj net: Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Ben kaptanım ve zirvede kalmaya devam etmek istiyorum. Mesaj açık: Kalmak istemeyen varsa, elveda." derken Martinez'in bu sözlerinin Hakan Çalhanoğlu'na yönelik olduğu iddia edilmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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