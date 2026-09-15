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Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç kasında gerilme olduğu ve bir süre forma giyemeyeceği bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç kasında gerilme olduğu ve bir süre forma giyemeyeceği bildirildi.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki milli futbolcunun Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde tıbbi testlerden geçtiği belirtilerek, "Testler, sağ uyluk iç kasında bir gerilme olduğunu ortaya koydu. Durumu önümüzdeki günlerde değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

La Gazzetta dello Sport gazetesi de Inter'in dün akşam Udinese'yi 5-3 yendiği karşılaşmada da Çalhanoğlu'nun kadroda sakatlığı sebebiyle yer almadığını hatırlatarak, milli oyuncunun 19 Eylül'de Serie A'nın 5. hafta müsabakasını da kaçıracağını yazdı.

Gazetenin haberinde, Çalhanoğlu'nun tedavi süreci dolayısıyla A Milli Takım'ın maçlarını da kaçıracağı ve yeşil sahalara milli aradan sonra dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu, 2026-2027 sezonunda şu ana kadar takımı Inter'le 4 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

Kaynak: AA
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