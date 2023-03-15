İnsanüstü Haaland! 2 dakikada Mbappe ve Messi'nin rekorunu tarihe gömdü

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı 2 dakika içinde 2 gol attı. Norveçli yıldız, 25 maçta 30 gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde bu sayıya en erken yaşta ve en hızlı ulaşan oyuncu oldu. İlk yarıda hat-trick yapan Haaland, Mbappe ve Messi'nin rekorunu tarihe gömdü.

Erling Haaland durdurulamıyor. Manchester City'nin Norveçli forveti, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Leipzig'e karşı oynadıkları maçın ilk yarısında gol oldu yağdı.

45 DAKİKAYA HAT-TRICK SIĞDIRDI

Haaland, 22'nci dakikada penaltıdan perdeyi açtı. 24'te direkten dönen topu takip etti ve şık bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. Norveçli yıldız ilk yarı bitmeden bir kez daha sahneye çıktı, 45 dakikada hat-trick yaptı.

2 DAKİKADA REKOR

Erling Haaland, peş peşe attığı 2 golle Şampiyonlar Ligi'nde 25. maçında 30. golünü attı, bu sayıya en erken yaşta ve en hızlı ulaşan isim olarak tarihe geçti.

MBAPPE VE MESSİ'Yİ TAHTINDAN İNDİRDİ

Kylian Mbappe bu sayıya 22 yıl, 352 günde ulaşmıştı. Lionel Messi ise 23 yıl, 131 gün ile rekoru kıran ilk isimdi. Artık bu rekor Erling Haaland'da.

Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde: