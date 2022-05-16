İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı madalyalara doymuyor - Haberler

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı 14 Yaş Altı Bölgesel Oryantiring Şampiyonasında toplamda 12 madalya kazanarak yarışmalara damga vurdu.

Afyon'un tarihi Ayazini Köyünde 411 sporcunun katılımlarıyla gerçekleştirilen 14 Yaş Altı Bölgesel Oryantiring Şampiyonasında İnönü Belediyesi Oryantiring Takımının küçük yetenekleri 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya kazanarak şampiyonanın gözde kulüplerinden olmayı başardı. Yarışları ilk 6 sporcu arasında tamamlayan sporculara başarı belgesi verilen şampiyonada 23 sporcu ile katılım sağlayan İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı 19 başarı belgesi de almaya hak kazandı.

İnönü Belediyesi Oryantiring Takımının küçük yeteneklerini başarılarından dolayı kutlayan Başkan Bozkurt," Belediyemiz Oryantiring Takımı 14 Yaş Altı Sporcularımız şampiyonada 12 madalya kazanarak hem ilçemizi hem de şehrimizi gururlandırdılar. Sporcularımızı bizleri gururlandıran başarılarından dolayı canı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı Sporcuları katkı ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor