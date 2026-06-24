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2026 FIFA Dünya Kupası: İngiltere: 0 Gana: 0

2026 FIFA Dünya Kupası: İngiltere: 0 Gana: 0
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu 2. haftasında İngiltere ile Gana, Boston'da oynanan maçta golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım da puanını 4'e yükseltti.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nun 2. haftasında İngiltere, Gana ile golsüz berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nun 2. haftasında İngiltere ile Gana, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Stadı'nda karşı karşıya geldi. Honduraslı hakem Said Martinez'in yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da iki takımın atakları sonuçsuz kalınca mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da puanını 4'e yükseltti.

Grubun son haftasında İngiltere, Panama ile karşılaşacak. Gana ise Hırvatistan'la oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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