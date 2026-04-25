İngiltere Ulusal Ligi'nde York City, 90+13'te attığı golle şampiyon oldu

Güncelleme:
İngiltere Ulusal Ligi'nde York City, son hafta maçında Rochdale karşısında 90+13'te bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı ve şampiyon olarak bir üst lige çıkma başarısı gösterdi.

İngiltere Ulusal Ligi'nde York City, son hafta maçında Rochdale karşısında 90+13'te bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı ve şampiyon olarak bir üst lige çıkma başarısı gösterdi.

İngiltere Ulusal Ligi'ndeki son hafta maçında lider York, ikinci sıradaki Rochdale karşısında uzatmaların 13. dakikasında 1-1'lik beraberliği yakalayarak Lig 2'ye çıktı.

York, bu sonuçla Ulusal Ligi lider bitirerek İngiltere'de 4. seviye futbol ligi olan Lig 2'ye yükseldi. Şampiyon takımın futbolcuları ve taraftarları maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Ulusal Lig'in en iyi iki takımı, son hafta maçında karşılaşırken maç öncesinde lider York'un 107, ikinci sıradaki Rochdale'in ise 105 puanı vardı. York'un üst lige çıkabilmesi için maçı kaybetmemesi gerekiyordu.

Rochdale, 90+5'te Dieseruvwe'nin golüyle 1-0 öne geçti. York ise 90+13'te Stones'un golüyle beraberliği yakaladı. Maç 1-1 tamamlanınca York, bir üst lige adını yazdırdı.

Sezonu 2. sırada tamamlayan Rochdale ise Lig 2'ye yükselmek için play-off turunda mücadele edecek.

Kaynak: AA / Fatih Erel
